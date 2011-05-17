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Космонавт Георгий Гречко встретился с витебскими студентами

17 мая 2011 17:39
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На Витебщине сегодня встречали летчика-космонавта Георгия Гречко. Человек-легенда считает себя наполовину белорусом, потому визит в Витебскую область начал с Чашников, где родилась его мать.

И сегодня дважды Герой Советского Союза, встретился с витебскими студентами. В год 50-летия первого полета человека в космос это общение носило особый характер. Легендарный космонавт высказал предположение, что среди собравшейся молодежи могут быть и будущие покорители космических просторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Гречко, космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Прошло 50 лет с полёта Юрия Гагарина. Человек вышел на орбиту, человек пойдёт дальше. Я думаю, что будут международные полёты, Беларусь будет поставлять приборы и, я надеюсь, таких космонавтов как Климук и Ковалёнок, ну и наполовину я.

# общество

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