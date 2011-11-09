«Космический корабль» приземлился на детской площадке в Минске по переулку Козлова

Здесь развернулся настоящий Байконур. Летательные аппараты здесь в буквальном смысле устроили базу отдыха. Шаттлы вписались в красочные декорации. На стенах гаражей - россыпи звезд. Тему Вселенной раскрыли студенты художественного колледжа.

Елена Фазеева, заместитель директора по благоустройству ЖРЭО Партизанского района:

Всё это получилось экспромтом. У нас существует такое здание, как подстанция. Когда мы определились, что установим детское оборудование «Байконур», мы стали рассматривать возможные варианты обработки всего этого места в каком-то едином решении.

К благоустройству этих придомовых территорий действительно подошли творчески и со вкусом. По просьбе жителей района запланированную беседку заменили нетиповым оборудованием. Тематические качели органично вписались в индивидуальный дизайн квартала. Ремонт сделали не только красиво, но и функционально. Инопланетный ансамбль пришёлся по вкусу и главным ценителям сказочных феерий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Полина, посетительница детской площадки «Байконур»:

Эта площадка очень нравится. Нам она очень-очень нравится.