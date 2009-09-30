«Космический клоун» летит на МКС

30 сентября российский космический корабль «Союз ТМА-16» стартует с космодрома Байконур и отправится на Международную космическую станцию (МКС).

На его борту, кроме двух профессиональных космонавтов, будет находиться владелец знаменитого «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте.

Лалиберте, очередной космический турист, описал свой полет как «гуманитарно-поэтическую миссию». Во время 12-дневного пребывания на МКС он обещает смешить космонавтов (для каждого из которых он везет по клоунскому носу), а также провести поэтические чтения, за которыми жители Земли смогут наблюдать при помощи Интернета. Чтения, призванные привлечь внимание к проблеме чистой воды на планете, состоятся 9 октября. Ожидается, что в ходе трансляции МКС выйдет на связь с 14 городами мира, и в событии среди прочих примут участие бывший вице-президент США Эл Гор и члены ирландской рок-группы U2.

Канадский клоун приобрел большое состояние, что позволило ему купить билет на Международную космическую станцию. По неофициальным данным, его стоимость составила $35 млн. Владелец «Цирка дю Солей» станет уже седьмым космическим туристом на борту МКС, передает БЕЛТА.