«Космический клоун» летит на МКС

На его борту, кроме двух профессиональных космонавтов, будет находиться владелец знаменитого «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте.
Лалиберте, очередной космический турист, описал свой полет как «гуманитарно-поэтическую миссию». Во время 12-дневного пребывания на МКС он обещает смешить космонавтов (для каждого из которых он везет по клоунскому носу), а также провести поэтические чтения, за которыми жители Земли смогут наблюдать при помощи Интернета. Чтения, призванные привлечь внимание к проблеме чистой воды на планете, состоятся 9 октября. Ожидается, что в ходе трансляции МКС выйдет на связь с 14 городами мира, и в событии среди прочих примут участие бывший вице-президент США Эл Гор и члены ирландской рок-группы U2.
Канадский клоун приобрел большое состояние, что позволило ему купить билет на Международную космическую станцию. По неофициальным данным, его стоимость составила $35 млн. Владелец «Цирка дю Солей» станет уже седьмым космическим туристом на борту МКС, передает БЕЛТА.