Космические туристы отправятся на МКС не раньше 2012 года

В частности, Россия изыскала возможность увеличить количество запусков космических кораблей «Союз», что позволит с 2012 года возобновить полеты космических туристов, приостановленные в текущем году.

«Начиная с 2012 года в космос будет уже летать не четыре, а пять российских космических кораблей в год. Четыре по программе Международной космической станции и один дополнительный, который можно будет использовать для космического туризма», — рассказал «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, на одном из дополнительных «Союзов» в период с 2013 по 2015 годы совершат орбитальный полет двое индийских космонавтов. Такая договоренность недавно была достигнута между Россией и Индией.

С 2009 года Россия удвоила число запусков космических кораблей «Союз» с двух до четырех в связи с увеличением экипажа Международной космической станции с трех до шести человек, отмечает NEWSru.com. В конце 2009 года на МКС отправился последний на сегодняшний день космический турист, основатель и руководитель известного канадского Cirque Du Soleil Ги Лалиберте.

С 2010 года полеты туристов в космос были приостановлены. Свободные места на российских космических кораблях «Союз» выкупила NASA, которая потеряет возможность отправлять своих астронавтов на орбиту своими силами с прекращением полетов «шаттлов».