Космические скорости и неземной автотюнинг

На взлётной полосе бывшего военного аэродрома стартовали соревнования по драгрейсингу - автогонкам на короткую дистанцию.
Драгрейсинг - это когда автомобиль не роскошь, а средство самовыражения.
Драгрейсинг в Быхове - это когда взлётная полоса бывшего военного аэродрома превращается в гоночную трассу. 402 метра менее чем за 15 секунд. Для обычных машин
скорость нереальная. Выезжают лишь те гонщики, чьи авто полностью модернизированы. Приделай крылья - взлетят.
Большинство машин именно так, прицепом, на соревнования и доставляются.
Добираться до места своим ходом невыгодно - они хороши на коротких дистанциях. За
счёт лишь одной мощи мотора не победишь. Многое зависит и от реакции, и от мастерства пилота.
Тысячи машин и почти 10 тысяч зрителей. Драгрейсинг в Беларуси как
мощная машина - стремительно набирает обороты. Это уже не республиканский -а
международный турнир.
Если тюнинг включает в себя еще и аудио-систему, цена на машину и вовсе
становится космической. Хотя некоторые автовладельцы как саму машину, так и ее
звук модернизируют собственноручно.