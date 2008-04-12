Космические скорости и неземной автотюнинг

В Могилёвской области в день космонавтики основные события проходили в Быхове.

На взлётной полосе бывшего военного аэродрома стартовали соревнования по драгрейсингу - автогонкам на короткую дистанцию.

Драгрейсинг - это когда автомобиль не роскошь, а средство самовыражения.

Драгрейсинг в Быхове - это когда взлётная полоса бывшего военного аэродрома превращается в гоночную трассу. 402 метра менее чем за 15 секунд. Для обычных машин

скорость нереальная. Выезжают лишь те гонщики, чьи авто полностью модернизированы. Приделай крылья - взлетят.

Большинство машин именно так, прицепом, на соревнования и доставляются.

Добираться до места своим ходом невыгодно - они хороши на коротких дистанциях. За

счёт лишь одной мощи мотора не победишь. Многое зависит и от реакции, и от мастерства пилота.

Тысячи машин и почти 10 тысяч зрителей. Драгрейсинг в Беларуси как

мощная машина - стремительно набирает обороты. Это уже не республиканский -а

международный турнир.

Если тюнинг включает в себя еще и аудио-систему, цена на машину и вовсе

становится космической. Хотя некоторые автовладельцы как саму машину, так и ее

звук модернизируют собственноручно.

