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Кошачий бодиарт

21 октября 2011 12:12
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Эта сатирическая книга с момента ее публикации разделила читателей на тех, кто хотел узнать, где и как они могут разрисовать собственных кошек, и тех, кто считает это занятие оскорбительным для животных.  

Книга представляет собой преднамеренную пародию на книги по искусству и общественную реакцию на то, что некоторые владельцы домашних животных делают с ними во имя моды.

Изображения кошек были сделаны с помощью программы для редактирования фотографий, ни на одной из кошек нет краски. Но в то время как новозеландцы имели преимущество, зная предыдущие насмешливый работы Бертона Сильвера (в основном в рамках своего бывшего еженедельного комикса «Богор» (Bogor), многие зарубежные читатели были не осведомлены о пародии, что и вызвало такую реакцию.

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# общество # Фотофакт

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