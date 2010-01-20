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Коррупция в Беларуси, к сожалению, пока не снижается

20 января 2010 16:10
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Число преступлений в этой сфере в прошлом году возросло почти на четверть.

Наибольшая  часть  - взяточничество и  хищения. А самые проблемные в этом смысле отрасли - промышленность, сельское хозяйство, сфера торговли,  строительства, и здравоохранение.

Генеральный прокурор страны Григорий Василевич считает, что некоторых белорусских чиновников нужно проверять на детекторе лжи на предмет их склонности к коррупции.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Коррупция трудноискоренима, ни одна страна не добилась тех результатов, когда можно быть довольным. Но мы намерены это сделать.

# общество

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