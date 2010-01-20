Коррупция в Беларуси, к сожалению, пока не снижается

Наибольшая часть - взяточничество и хищения. А самые проблемные в этом смысле отрасли - промышленность, сельское хозяйство, сфера торговли, строительства, и здравоохранение.
Генеральный прокурор страны Григорий Василевич считает, что некоторых белорусских чиновников нужно проверять на детекторе лжи на предмет их склонности к коррупции.
Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Коррупция трудноискоренима, ни одна страна не добилась тех результатов, когда можно быть довольным. Но мы намерены это сделать.