Коррупция в Беларуси, к сожалению, пока не снижается

Число преступлений в этой сфере в прошлом году возросло почти на четверть.

Наибольшая часть - взяточничество и хищения. А самые проблемные в этом смысле отрасли - промышленность, сельское хозяйство, сфера торговли, строительства, и здравоохранение.

Генеральный прокурор страны Григорий Василевич считает, что некоторых белорусских чиновников нужно проверять на детекторе лжи на предмет их склонности к коррупции.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Коррупция трудноискоренима, ни одна страна не добилась тех результатов, когда можно быть довольным. Но мы намерены это сделать.