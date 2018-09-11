Коррупция, ценообразование и госзакупки. Александр Лукашенко провёл совещание по больным вопросам здравоохранения

Новости Беларуси. Проблемы в здравоохранении должны быть кардинально решены к началу 2019 года. Это требование Президента. 11 сентября во Дворце Независимости прошло большое совещание, посвященное больным вопросам белорусской медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несложно догадаться, что речь шла и о недавних фактах задержания более сотни человек, подозреваемых в коррупции. По вскрывшимся фактам взяток, завышенных цен на лекарства и других злоупотреблений заведено 95 уголовных дел. Сумма ущерба может исчисляться десятками миллионов долларов. Александр Лукашенко рассказал о масштабной антикоррупционной кампании и согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения.

Совещание по проблемным вопросам в здравоохранении назревало. Коррупционный скандал, который лихорадил всё лето белорусскую медицину, вылился почти в сотню уголовных дел. Пятно на репутации или вскрытый нарыв. «Вылечить» коррупцию навсегда невозможно. Но свести к минимуму рецидивы – стоит задача. Наказать виновных. И найти рецепт для реабилитации имиджа всего отечественного здравоохранения. Беспрецедентную по числу фигурантов, задержаний операцию КГБ провел этим летом. Но начало было положено годом ранее, когда Президент поручил проверить образование цен на лекарства. Заодно изучили поставки оборудования в клиники, механизмы госзакупок, регистрации препаратов. Президент Беларуси: Коррупция в здравоохранении затронула практически всю вертикаль

Масштабы вскрытой коррупционной схемы просто поразили своей дерзостью. Оборудование, медикаменты покупалось для нужд клиник, поставлялось на белорусский рынок через личный интерес отдельных персон. За отдельное вознаграждение. Хочешь выиграть тендер на поставку – плати. Закупить лекарства, зарегистрировать препарат на территории Беларуси – плати. Плюс схема уклонения от налогов. Как оказалось, при закупках завышение цен на оборудование зашкаливало. Накручивали порой до 100 %. А технические характеристики и требования составлялись точно под проплаченного победителя тендера.

У главы одного из РНПЦ, например, нашли полмиллиона долларов. Оперативное видео силовики обнародовали. Вот они – те самые кадры обысков. Причем это лишь малая часть.

Взятки хранили на банковских карточках. Счета отследили в ЮАР, Гонконге, Латвии, России.... Уже после КГБ озвучил цифры: в результате операции – речь о добровольном возмещении и средствах, найденных в ходе обысков – в казну вернули 15 миллионов долларов. Резонный вопрос Президента профильному министру – как такое вообще стало возможным?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему это стало возможным? Вы объясните, чтобы люди вас сегодня услышали и поняли причину. Вы же понимаете, ситуация сложилась. Да, немало, сотня пока негодяев попала под следствие. Но ведь работает 270 тысяч. И пятно на их всех легло. И в чем виноваты те люди, которые честно и добросовестно исполняют свой долг? В чем виноваты они перед вами, перед теми вашими чинушами, которые брали взятки в Министерстве здравоохранения, перед руководителями организаций, притом с большими именами? Сотни тысяч долларов в тайниках, в гаражах и прочее. Как это могло произойти? Почему так произошло? Ведь я, вас назначая, ваше внимание обратил на это. И потом, какую-то больницу мы посещали, я вас с Жарко предупредил. Посмотрите, что творится с ценообразованием. Вот у него было на контроле это поручение. Вы мне доложили бойко потом, что всё у нас в порядке. Мы бога за бороду взяли. А оказывается, нет. Почему это произошло? Я же вас предупреждал, что вы отвечаете за систему. Кивать не на кого. Вот вы мне ответьте так, по-мужски, как это могло случиться? Почему вы не выполнили мое поручение?

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Александр Григорьевич, конечно, оправдывать здесь нечем, стыдно. Конечно, в первую очередь, это недобросовестность отдельных руководителей. Конечно, трудно объяснить при внешней спокойной обстановке выполнение своих профессиональных обязанностей. Мне трудно объяснить это поведение этих отдельных наших руководителей.

Александр Лукашенко:

Это же у вас под носом. Ну вы куда смотрели? Ведь там задержаны непосредственно ваши подчиненные. Вы мне честно скажите, между нами говоря, вы способны управлять министерством? Ведь если вы неспособны, дальше будет хуже. Валерий Малашко:

Александр Григорьевич, я сделаю всё для того, чтобы исправить недостатки, чтобы Министерство здравоохранения работало стабильно. Систему госзакупок нужно приводить в порядок. Потому с начала года процедура уже проходит в режиме видеотрансляций. Примерно вот так. Это заседание закупочной комиссии Минздрава на прошлой неделе.

Единственный способ свести к минимуму коррупцию – сделать процедуру госзакупок, регистрации и поставок препаратов с оборудованием на рынок абсолютно прозрачной, простой и понятной для всех участников. Проигравший должен видеть, по каким параметрам он оказался слабее. Более того, в Минздраве уверены: централизация закупок не идет на пользу, быть может есть смысл разрешить решение вопросов на местах? В общем, предстоит переформатировать весь механизм. Сейчас разрабатывается пакет документов, обновленных нормативно-правовых актов. Работа ведется с участием заинтересованных ведомств, таких как Минфин и МАРТ.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Конкурсная комиссия транслируется онлайн, то есть любой человек может подключиться и видеть вживую все результаты. Цены выводятся прямо на экран. Прозрачней уже некуда. А то, что, действительно, оперативно это делать надо. Это ряд маркетинговых исследований, контроль – это всё предпринимается, эти меры. И в дальнейшем они будут, на мой взгляд, только совершенствоваться. Президент Беларуси согласовал кадровые назначения в системе здравоохранения

Человеческий фактор – один из основных в комплексе причин коррупции, как собственно и в рецепте их искоренения. Вот почему на вершине вертикали власти должны оставаться только проверенные кадры.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, что следствие продолжается. Я вам задаю прямой вопрос всем – заместителям, министру – вы там, случайно, не попадетесь? Мой вам совет и передайте своим подчиненным – если у вас там что-то есть, то вы найдите возможность выхода из этой ситуации. Это мой вам совет. Не дай Бог мне доложат хоть малейшую зацепку по персоналиям, по руководству Минздрава, я буду настаивать на том, чтобы умножили на 3. Минимум получите коэффициент 3. Если где-то снисхождение кому-то будет, то вам будет увеличение. Сразу умножайте на 3. Поэтому если, не дай Бог, вы где-то запутались, поищите выход из этой ситуации. Наша медицина с фармацевтикой активно развивают производственную базу, работают на экспорт. За четверть века по некоторым показателям мы вошли в топ мировых рейтингов. Доступ к медицинским услугам в стране достиг 100 %. ООН по этому показателю Беларусь ставит на первое место в мире. Младенческая смертность ниже, чем у самых развитых стран Европы. Мы научились выхаживать малышей весом в полкилограмма. Проводить высокотехнологичные и малоинвазивные операции. К нам едут учиться медики из других стран.

«Люди жалуются на равнодушие, плохое отношение» – Александр Лукашенко подверг критике действия Минздрава Александр Лукашенко:

Да, хорошо, что мы трансплантологией занимаемся, что у нас материнской смертности фактически нет, что мы дрожим за каждого ребеночка – 500-граммового выхаживаем и так далее. Это хорошо, но ведь там, внизу, у вас в хирургии, гинекологии, в терапевтическом отделении, кардиологии, как в народе говорят, лежат обычные люди, находятся на излечении. Посмотрите на них, как они реагируют на вашу работу. А там проблем выше крыши. А вы по верхушкам полетели. Комплекс мер по дальнейшему развитию намечен – от врача общей практики до электронного здравоохранения. Об основных направлениях доложил на совещании министр.