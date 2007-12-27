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Коррупционных преступлений в стране стало меньше

27 декабря 2007 11:49
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Об этом заявил Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич на совещании руководителей правоохранительных органов. В этом году в банк данных Генпрокуратуры попали почти 3 тысячи коррупционеров. Они причинили ущерб государству на сумму более семидесяти миллиардов рублей. Около тридцати процентов всех коррупционных преступлений совершается в сфере экономики. 

На сегодняшний день в республике самый благополучный уровень коррупции по сравнению с другими странами СНГ. В Уголовном кодексе определено 14 составов такого рода преступлений, где предусмотрены жесткие меры ответственности. По словам Генпрокурора, треть коррупционных преступлений совершается в форме служебного подлога.

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