Коррупционных преступлений в стране стало меньше

Об этом заявил Генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич на совещании руководителей правоохранительных органов. В этом году в банк данных Генпрокуратуры попали почти 3 тысячи коррупционеров. Они причинили ущерб государству на сумму более семидесяти миллиардов рублей. Около тридцати процентов всех коррупционных преступлений совершается в сфере экономики.

На сегодняшний день в республике самый благополучный уровень коррупции по сравнению с другими странами СНГ. В Уголовном кодексе определено 14 составов такого рода преступлений, где предусмотрены жесткие меры ответственности. По словам Генпрокурора, треть коррупционных преступлений совершается в форме служебного подлога.