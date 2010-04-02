Коррумпированность российских войск за два месяца выросла на 10%

Количество преступлений коррупционной направленности за два прошедших месяца текущего года возросло более чем на 10% в вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД России и пограничных органах.

Ущерб, который наносят подобные преступления, вырос в разы, заявил главный военный прокурор Сергей Фридинский на координационном совещании, посвященном вопросам противодействия коррупции, пишет GZT.ru.

Прокурор также отметил общее снижение количества преступлений в войсках на 16%, передает РИА Новости. Коррупционные правонарушения, помимо отрицательного воздействия на экономику, оказывают крайне негативное, разлагающее влияние на воинские коллективы, отметил Фридинский. Особенно это касается областей, которые связаны с исполнением гособоронзаказа и реализацией военнослужащими своих законных социальных прав.

Фридинский выразил уверенность, что справиться с коррупционными правонарушениями можно будет только тогда, когда этим будут заниматься не только правоохранительные органы, но и должностные лица всей вертикали военного управления. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Работе по борьбе с коррупцией необходимо придать системный характер, что особенно важно на фоне роста расходов бюджета на оборону и перевооружение воинских формирований, заявил главный военный прокурор.

– Важно также усилить роль контрольно-ревизионных органов всех уровней, повысить уровень межведомственного взаимодействия, проводить активную пропагандистскую работу, которая должна создать атмосферу неприятия коррупции, – отметил он.