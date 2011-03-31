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Корреспонденты СТВ станцевали танец «маленьких утят» в детском саду

31 марта 2011 13:28
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Корреспонденты СТВ Андрей Слесарев и Дмитрий Губич вместе с детьми станцевали танец маленьких утят, танец «Баба Яга», латину и цыганочку.

фото детский сад

фото детский сад

фото детский сад

фото детский сад

# общество # Детские сады в Беларуси

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