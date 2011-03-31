Корреспонденты СТВ станцевали танец «маленьких утят» в детском саду

Знаменитого хоккеиста Павла Буре с 40-летием поздравил Александр Лукашенко

Ледовая карьера неоднократного чемпиона мира и призера Олимпийских игр началась в ЦСКА в 1988 году. В 16 лет его признали лучшим новичком сезона. А спустя три года он уже входил в сборную НХЛ.