Корреспонденты СТВ станцевали танец «маленьких утят» в детском саду

В Лондоне наградили лауреатов премии Горбачева. Хрустальные статуэтки в трех номинациях, «гласность», «перестройка», «ускорение», вручались тем, кто смог изменить мир.
Яркая, талантливая и неподражаемая, она ушла из жизни накануне в Москве на 76-м году жизни.
Ледовая карьера неоднократного чемпиона мира и призера Олимпийских игр началась в ЦСКА в 1988 году. В 16 лет его признали лучшим новичком сезона. А спустя три года он уже входил в сборную НХЛ.
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