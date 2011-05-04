Корреспондент СТВ Алеся Высоцкая удостоена высокой награды от Министерства информации на выставке «СМИ в Беларуси»

Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске. В этом году свою продукцию представили более 600 СМИ из 8 стран. Почетным гостем 15 форума стала пресса Москвы. Ведущие телеканалы, печатные издания и информагентства приготовили специальные презентации. Приветствие гостям и участникам выставки направил Президент Александр Лукашенко.

Первый день выставки прошел под знаком «вип-персон». А открытие впору назвать «летучкой главных редакторов». После приветствия от главы государства торжественно разрезали красную ленту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Вы – очень влиятельная сфера. Вас слушают и читают, доверяют. Отсюда следует высокая ответственность за то, что вы подаете, и как вы это делаете.

Ежегодно в начале мая для СМИ Беларуси наступает своеобразная «Неделя высокой моды». В это время у журналистов и их редакций принято «выставлять себя на показ». А, говоря языком рынка, представлять свои «информационные продукты».

В центре, как обычно, площадка телеканалов. У каждого свои проекты, но в будущем, уже через четыре года, всех ждет переход на цифровое вещание.

Олег Пролесковский, Министр информации Республики Беларусь:

Электронные СМИ перейдут в цифру в 2015 году. Это уже другое телевидение. Это не телевидение каналов, а телевидение контентов.

Говорят, Интернет составляет конкуренцию газетам. Но ведущие газеты идут таким же путем, как и крупные таблоиды мира. Часть информации они помещают в Интернет.

Так или иначе, интернет забирает хлеб у журналистов телеканалов и печатных изданий. Особенно у газетчиков. Треть белорусов в сети постоянно. Но в сумме тираж только региональных изданий держится на уровне 1 миллион экземпляров. Как никак, они ближе к людям.

Валентина Моисеева, заместитель главного редактора «Витебский рабочий»:

Большая часть населения – это люди среднего и пожилого возраста, которые привыкли читать и держать газету в руках. Темы подсказывают наши читатели.

600 СМИ из Беларуси и еще 8 стран участвует в форуме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Почетный гость — пресса Москвы. Россияне говорят: и у российского медиа-рынка, и у белорусского схожие проблемы.

Юлия Казакова, заместитель руководителя департамента СМИ и рекламы правительства Москвы:

Белорусский рынок растущий, с большим потенциалом. У него такие же проблемы, как в России. Есть лидеры, которые активно движутся вперед, а есть много изданий, которые работают по старинке.

На площадках выставки можно запросто пообщаться с журналистами, с лицами телеканалов. Например, на прямую связь с посетителями форума вышла команда «РТР-Беларусь». Здесь прошла презентация программ телеканала.

Юрий Костузик, редактор отдела вещания телекнала «РТР-Беларусь»:

«РТР-Беларусь» – это ретранслирующий канал. Однако новости у нас выходят самые аутентичные, авторские. Мы даем голые факты, комментарий у нас минимален.

Этот форум – еще и повод заметить достойные работы современных журналистов. Без внимания не остался проект СТВ «Настоящая история». А точнее, фильм из этого цикла о межконфессиональном диалоге. За свой «перекресток миров» Алеся Высоцкая получила высокую награду Мининформа.

Алеся Высоцкая, политический обозреватель СТВ:

Хорошо, когда в политике канала есть место для таких проектов, как «Настоящая история». Мне кажется, что если зрители задумались после нашего фильма, то это уже победа.

Уже пятого мая в 25 номинациях назовут лучшие печатные СМИ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как раз в профессиональный праздник газетчиков.