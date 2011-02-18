Корреспондент СТВ Алексей Мартиненок получил диплом I степени в конкурсе Министерства обороны

В столичном Доме офицеров сегодня подвели итоги ежегодного конкурса Министерства обороны.

Диплом I степени за творчество и оригинальность идеи при подготовке сюжета получил корреспондент нашего телеканала Алексей Мартиненок — за материал, посвященный боевым стрельбам самой совершенной в мире системы залпового огня «Смерч» на полигоне под Барановичами.

Диплом II степени получил телеканал СТВ за активное участие коллектива в освещении мероприятий строительства и развития вооруженных сил.

Награды получили не только телевизионщики, но и работники радио и печатных СМИ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Во многом благодаря творчеству каждого из здесь присутствующих в этом зале и сотням других журналистов в нашей стране, за пределами Беларуси хорошо знают облик вооруженных сил нашего государства.

Алексей Мартиненок, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Встреча получилась во многом неформальной. Не мы к нему приехали по какому-то делу, а он нас пригласил. Поэтому вдвойне приятно получить такую награду, пообщаться и с представителями Министерства обороны, и представителями Министерства информации. Это очень важно, поскольку это дополнительный стимул к дальнейшей работе.