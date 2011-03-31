Корреспондент программы «Утро» съел ЦЕЛЫЙ перец чили

Корреспонденты СТВ Андрей Слесарев и Дмитрий Губич вместе с детьми станцевали танец маленьких утят, танец «Баба Яга», латину и цыганочку.
В Лондоне наградили лауреатов премии Горбачева. Хрустальные статуэтки в трех номинациях, «гласность», «перестройка», «ускорение», вручались тем, кто смог изменить мир.
Яркая, талантливая и неподражаемая, она ушла из жизни накануне в Москве на 76-м году жизни.
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