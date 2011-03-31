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Корреспондент программы «Утро» съел ЦЕЛЫЙ перец чили

31 марта 2011 13:37
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Корреспонденты программы «Утро» выясняли, правда ли, что бутерброды падают маслом вниз и каким лучше напитком запивать перец чили.
# общество

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