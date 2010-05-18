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Корпоративная социальная ответственность – как учебная дисциплина

18 мая 2010 15:17
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Ректоры белорусских вузов обсудили новый курс, который может появиться в системе образования. Он поможет руководителям заботиться о качестве жизни работников и их семей.

70 белорусских предприятий подтвердили готовность использовать в своей деловой практике такие принципы и присоединились к Глобальному договору ООН. Задача белорусских вузов – ввести новый курс в преподавание экономических дисциплин.

Юрий Благоев, Директор Центра корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента (Санкт-Петербург):
– Речь идет о том, как управлять бизнесу, что бы он развивался устойчиво, чтобы он решал свои экономические задачи, поставлял товары и услуги, при этом был законопослушным и соответствовал этическим ожиданиям, которые существуют в обществе.

# общество # Образование

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