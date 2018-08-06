Короткие дожди и грозы, порывистый ветер: какая погода ждет белорусов в понедельник

Новости Беларуси. Понедельник принес погодные изменения, будто выждав выходные, природа решила дать возможность освежиться. Однако тепло сохранится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 августа в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью и утром +13-18ºС, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла! А вот в Минске дождей синоптики не обещают. Температура ночью +16-18ºС градусов, а днем +21-23 ºС.