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Короткие дожди и грозы, порывистый ветер: какая погода ждет белорусов в понедельник

06 августа 2018 06:42
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Новости Беларуси. Понедельник принес погодные изменения, будто выждав выходные, природа решила дать возможность освежиться. Однако тепло сохранится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Короткие дожди и грозы, порывистый ветер: какая погода ждет белорусов в понедельник-1

6 августа в некоторых районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью и утром +13-18ºС, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла! А вот в Минске дождей синоптики не обещают. Температура ночью +16-18ºС градусов, а днем +21-23 ºС.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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