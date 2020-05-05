Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику за 5 мая

Новости Беларуси. На 5 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 3 771 пациент. У них ранее был подтвержден диагноз коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.

Всего было сделано 211 369 тестов.

Скончались 107 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.