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Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику за 5 мая

05 мая 2020 12:51
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Новости Беларуси. На 5 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 3 771 пациент. У них ранее был подтвержден диагноз коронавирус.  

По информации Министерства здравоохранения, зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.  

Всего было сделано 211 369 тестов.  

Скончались 107 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.   

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария – здесь подробнее.   

# Коронавирус # общество

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