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Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства

27 августа 2020 06:34
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Многие страны переживают новый всплеск заболеваемости коронавирусом, так называемую вторую волну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства-1

Так, Украина из-за распространения вируса закрывает границы для иностранцев. Запрет будет действовать с 29 августа до 28 сентября. В этот период в Украину смогут приехать лишь те иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в стране. Запрет на въезд не коснется также транзитных туристов, студентов, обучающихся в украинских вузах и представителей международных и гуманитарных миссий.

Помимо этих мер, в стране на фоне эпидемиологической обстановки на два месяца продлили так называемый режим адаптивного карантина. В ряде регионов намерены запретить работу развлекательных заведений.

Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства-4

За сутки в Украине выявили более 1 500 новых случаев COVID-19.

В связи с этим белорусские медики призывают не забывать о своем здоровье. Средства защиты все еще самый надежный способ профилактики коронавируса в транспорте, магазинах и торговых центрах, как и соблюдение социальной дистанции. Специалисты напоминают, что многие сейчас переносят вирус бессимптомно, потому не стоит снижать бдительность.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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