Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства

Так, Украина из-за распространения вируса закрывает границы для иностранцев. Запрет будет действовать с 29 августа до 28 сентября. В этот период в Украину смогут приехать лишь те иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в стране. Запрет на въезд не коснется также транзитных туристов, студентов, обучающихся в украинских вузах и представителей международных и гуманитарных миссий.

Помимо этих мер, в стране на фоне эпидемиологической обстановки на два месяца продлили так называемый режим адаптивного карантина. В ряде регионов намерены запретить работу развлекательных заведений.