Коронавирус: Украина временно закрывает границу для иностранцев и лиц без гражданства

Многие страны переживают новый всплеск заболеваемости коронавирусом, так называемую вторую волну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие страны переживают новый всплеск заболеваемости коронавирусом, так называемую вторую волну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Украина из-за распространения вируса закрывает границы для иностранцев. Запрет будет действовать с 29 августа до 28 сентября. В этот период в Украину смогут приехать лишь те иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в стране. Запрет на въезд не коснется также транзитных туристов, студентов, обучающихся в украинских вузах и представителей международных и гуманитарных миссий.
Помимо этих мер, в стране на фоне эпидемиологической обстановки на два месяца продлили так называемый режим адаптивного карантина. В ряде регионов намерены запретить работу развлекательных заведений.
За сутки в Украине выявили более 1 500 новых случаев COVID-19.
В связи с этим белорусские медики призывают не забывать о своем здоровье. Средства защиты все еще самый надежный способ профилактики коронавируса в транспорте, магазинах и торговых центрах, как и соблюдение социальной дистанции. Специалисты напоминают, что многие сейчас переносят вирус бессимптомно, потому не стоит снижать бдительность.