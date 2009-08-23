Коронация иконы закончилась небесным явлением

Оптический феномен наблюдался 22 августа на торжестве в честь коронации иконы Божьей Матери «Владычица озёр» в Браславе.

Через некоторое время после того, как на чудотворный образ были наложены папские короны, в небе возникло гало – светящееся кольцо вокруг Солнца. В это время под открытым небом, на площади возле местного костела в честь Рождества Пресвятой Девы Марии, шла Божественная литургия, возглавляемая кардиналом Йохимом Майснером, митрополитом Кёльнским. Необычное атмосферное явление, напоминающее радужную корону или светящийся нимб вокруг Солнца, привлекло внимание многих верующих, сообщает «КП» со ссылкой на БелаПАН.

По разным оценкам, браславской святыне поклонились от пяти до десяти тысяч человек. Некоторые паломники пришли в Браслав пешком. В торжестве приняли участие 31 иерарх католический церкви из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Италии, Великобритании, США, около 200 священников, в том числе представители греко-католической церкви и Витебской епархии Русской православной церкви, а также послы и представители дипломатических миссий Индии, Великобритании, Германии, США, Словакии, Польши.

Обряд коронации проходил на временном алтаре в форме корабля длиной 32 метра, установленном во дворе костела. На мачте алтаря был установлен крест высотой 22 метра. Икона Божьей Матери «Владычица озёр» находилась на небольшой яхте под белыми парусами и была даже издали хорошо видна всем участникам праздника.

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг мощных источников света, таких как уличные огни. Ученые объясняют это нахождением ледяных кристаллов в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы.