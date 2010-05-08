Королю Испании удалят образование легкого

Врачи клиники, расположенной в Барселоне, в утром субботу, 8 мая, приступили к операции на правом легком короля Испании Хуана Карлоса. Как сообщает издание El Mundo, хирурги удалят у 72-летнего монарха кальцифицированный узел.

По данным газеты, отложение кальция в легком короля было обнаружено еще в 2009 году, однако тогда врачи посчитали ненужным хирургическое вмешательство. Вместо этого было принято решение наблюдать за новообразованием.

С 26 по 28 апреля 2010 года врачи провели повторное обследование, целью которого стала попытка выяснить, не растет ли образование. Газета не уточняет, изменились ли границы узла с момента последнего осмотра, отметив лишь, что его размеры составили 19 на 12 миллиметров. После обследования консилиум решил удалить узел.

По данным газеты, операция, которая началась в 8 утра по местному времени (10:00 по Москве), продлится 4-5 часов.

Накануне операции, как сообщает Latin American Herald Tribune, Хуан Карлос принял в своем дворце в Мадриде прибывшего с официальным визитом в Испанию вице-президента США Джо Байдена, сообщает Lenta.ru.