Королю Испании удалят образование легкого

По данным газеты, отложение кальция в легком короля было обнаружено еще в 2009 году, однако тогда врачи посчитали ненужным хирургическое вмешательство. Вместо этого было принято решение наблюдать за новообразованием.
С 26 по 28 апреля 2010 года врачи провели повторное обследование, целью которого стала попытка выяснить, не растет ли образование. Газета не уточняет, изменились ли границы узла с момента последнего осмотра, отметив лишь, что его размеры составили 19 на 12 миллиметров. После обследования консилиум решил удалить узел.
По данным газеты, операция, которая началась в 8 утра по местному времени (10:00 по Москве), продлится 4-5 часов.
Накануне операции, как сообщает Latin American Herald Tribune, Хуан Карлос принял в своем дворце в Мадриде прибывшего с официальным визитом в Испанию вице-президента США Джо Байдена, сообщает Lenta.ru.