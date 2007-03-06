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Королевам весеннего праздника

06 марта 2007 11:59
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Около 110 тысяч роз, фрезий, тюльпанов и гвоздик поступит на столичные прилавки в преддверие 8 Марта. Королева цветов - роза - в этот день пользуется наибольшей популярностью. Кстати, именно белорусские красавицы более ароматные, чем голландские, и сохраняются гораздо дольше.
Осенью прошлого года специально к празднику предприятие закупило в Польше луковицы тюльпанов необычных цветов. Но самым достойным подарком, по мнению специалиста, станет букет фрезий. Этот французский цветок был специально создан селекционерами к женскому празднику. Он приятно пахнет и долго сохраняет свою свежесть. Кроме того, предприятие подготовило 20 тысяч примул в красиво оформленных горшочках.
# общество

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