Королевам весеннего праздника

Около 110 тысяч роз, фрезий, тюльпанов и гвоздик поступит на столичные прилавки в преддверие 8 Марта. Королева цветов - роза - в этот день пользуется наибольшей популярностью. Кстати, именно белорусские красавицы более ароматные, чем голландские, и сохраняются гораздо дольше.

Осенью прошлого года специально к празднику предприятие закупило в Польше луковицы тюльпанов необычных цветов. Но самым достойным подарком, по мнению специалиста, станет букет фрезий. Этот французский цветок был специально создан селекционерами к женскому празднику. Он приятно пахнет и долго сохраняет свою свежесть. Кроме того, предприятие подготовило 20 тысяч примул в красиво оформленных горшочках.