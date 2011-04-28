«Королева Весна-2011». Финал сегодня в Минске

Сегодня вечером они продемонстрируют искусство дефиле и разнообразные творческие номера. Зрителей ждут театрализованные представления, красочные танцевальные и песенные шоу.
Кроме «Королевы-весны» будут выбраны и две вице-мисс конкурса. К слову, финалистки, несмотря на конкуренцию, успели подружиться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Божена Богинская, финалистка ХХ Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева-Весна 2011» (Беларусь):
Мне понравились девочки. Я думала, будет конкуренция — стекловата в туфли, замки разрезанные. Но все оказалось очень приятно, девочки веселые.
Ксения Корола, финалистка ХХ Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева-Весна 2011» (Латвия):
Я учусь в Риге на стилиста, и на творческом конкурсе буду представлять боди-арт.