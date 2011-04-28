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«Королева Весна-2011». Финал сегодня в Минске

28 апреля 2011 07:01
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На корону претендуют десять девушек из Беларуси, России, Латвии и Венесуэлы.

Сегодня вечером они продемонстрируют искусство дефиле и разнообразные творческие номера. Зрителей ждут театрализованные представления, красочные танцевальные и песенные шоу.

Кроме «Королевы-весны» будут выбраны и две вице-мисс конкурса. К слову, финалистки, несмотря на конкуренцию, успели подружиться, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Божена Богинская, финалистка ХХ Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева-Весна 2011» (Беларусь):
Мне понравились девочки. Я думала, будет конкуренция — стекловата в туфли, замки разрезанные. Но все оказалось очень приятно, девочки веселые.

Ксения Корола, финалистка ХХ Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева-Весна 2011» (Латвия):
Я учусь в Риге на стилиста, и на творческом конкурсе буду представлять боди-арт.

«Королева Весна-2011». Финал

«Королева Весна-2011». Финал

«Королева Весна-2011». Финал

«Королева Весна-2011». Финал

«Королева Весна-2011». Финал

# общество # Фотофакт

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