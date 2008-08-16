"Королева поп-музыки" Мадонна сегодня принимает поздравления по случаю 50-летия

Она работала в разных жанрах и направлениях, стала лауреатом множества наград, в том числе семи премий "Грэмми". Материалистка – именно так её прозвали журналисты - постоянно меняет образ, а её отличная физическая форма и внешний вид - пример для многих женщин. В 2000 году её включили в "Книгу рекордов Гиннеса" как самую успешную исполнительницу всех времён. Мадонна снялась более чем в двадцати фильмах, хотя её актёрская карьера часто подвергалась критике. После дня рождения Мадонна начнёт новое мировое турне.