«Кормил обещаниями, прошёл год» и «Да, я должен, но денег нет». Минский строитель берёт предоплату за работу и ничего не делает

Что делать тем, кто застрял в руинах строительного бизнеса, и как пробить путь к справедливости? Гомель. Декабрь 2017 года. Возбуждено уголовное дело в отношении частного предпринимателя. От действий афериста пострадало более 50 жителей Гомельской области.

Мужчина обещал выполнить ремонтно-строительные работы, просил внести предоплату, после чего исчезал. Суровые реалии строительного бизнеса пришлось познать и минчанке Карине Денисенко.

Карина Денисенко:

1 июня 2017 года я озаботилась тем, что нам на даче нужно ставить межкомнатные двери, строить беседку, потому что мы ожидали второго малыша, и время хотелось проводить там этим летом. Мне посоветовали компанию, которая готова за это взяться. Это была компания «Астория сервис», с директором Ореховым Александром Витальевичем. Я внесла ему порядка 1 000 белорусских рублей. Молодой человек уверил молодую маму, что её заказ будет выполнен качественно и в наикратчайшие сроки. И всё, казалось бы, по закону: на руках – официальный договор. Шли недели, а потом полетели месяцы – начинать работы мастер не спешил.

Карина Денисенко:

«Астория сервис» свои работы так и не начала, даже никто не приехал на строительную площадку, никто не сделал никаких замеров. Тогда я, конечно, приняла решение расторгнуть договор и вернуть предоплату, как любой нормальный человек. Но, к сожалению, меня начали кормить обещаниями: «Сейчас я плачу налоги, сейчас денег нет. Потом, в следующем месяце я возьму кредит, я рассчитаюсь». Сроки договора уже давно вышли, а горе-предприниматель по-прежнему продолжал кормить Карину обещаниями. Карина Денисенко:

В итоге прошёл год. Никто ничего абсолютно мне не заплатил, не вернул. И мне ничего не осталось, как идти в суд. Есть договор, есть все подтверждающие документы. Судебный исполнитель вызывает его. Он говорит: «Да, я должен. Но денег нет. Как будут, я верну». Своё негодование женщина решила выплеснуть на одном из сайтов отзывов. Оказалось, фамилия мастера занимает лидирующие позиции во многих чёрных списках.

На недобросовестного бизнесмена жаловались не только заказчики. В должники Александра Орехова записывали также арендодатели и его бывшие сотрудники.

Карина Денисенко:

При подготовке к судебному заседанию я выясняю, что пострадавших от данного человека очень много. И, как оказалось, были разные названия фирм, снимались офисы в Минске – он там был 3-4 месяца, как накапливалась задолженность, он оттуда съезжал. И, тем самым, оставались долги арендодателю. И таких арендодателей – не один-два. Действительно, какая-то мошенническая схема. Сегодня строительное дело процветает, а вместе с ним – и количество лже-мастеров. Если раньше для возбуждения уголовного дела было достаточно 3 пострадавших, то сегодня добиться справедливости, порой, невозможно. Пострадавшие не могут дождаться своих денег годами. А по делу Александра Орехова с 2013 года проходят судебные заседания, решения выносят в пользу потребителей, только денег никто так и не получил.

В свою очередь, вину Александр признаёт и клятвенно обещает расплатиться с долгами всё вернуть до копейки. Ведь лучше поздно, чем никогда.

Многочисленные долги Александру выплатить всё же придётся, только уже с процентами.