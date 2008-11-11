Коренных изменений в правилах приёма в вузы и ссузы Беларуси в 2009 году не будет

Об этом заявил министр образования на встрече с ректорами ведущих вузов республики.

По словам Александра Радькова, сейчас в ведомстве идёт работа по усовершенствованию правил приема. Однако те немногие изменения, которые возможно будут внесены в будущем году, будут носить лишь технический характер и никак не отразятся на абитуриентах-2009. Причем, система поступления усовершенствуется не только для белорусов, но и для граждан других стран, которые хотят получить образование в Беларуси. Контрольные цифры приёма в вузы и ссузы страны также не претерпят сильных изменений. Сокращения набора на специальности экономического и юридического профиля не будет. На сегодняшний день в Беларуси создана оптимальная и гармоничная структура высшего образования. Вузы есть не только в областных центрах, но и в крупных районных городах. Белорусская система образования высоко ценится за рубежом. Все больше иностранных граждан хотят стать его обладателями.