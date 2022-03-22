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«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?

22 марта 2022 10:36
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Смолевичи, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Верховая езда, а также уход за лошадьми являются не только активным видом отдыха, но и прекрасной терапией от стресса. На территории Минской области находится более 15 конюшен.

«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?-1

– Обожаю лошадей и катаюсь на них с 10 лет. Решила Сергея приобщить к этому прекрасному виду спорта.
– Да, давно я хотел покататься на лошадях. И наконец меня Диана вывезла.
– Когда-то надо начинать.

«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?-4

Евгения Корсакова, заведующая конюшней:
Но прежде чем покататься, давайте сначала лошадку почистим и поседлаем. У нас есть две щетки: одной мы расчесываем, другой сметаем пыль с лошадки.

– Сзади лучше не подходить?

«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?-7

Евгения Корсакова:
Да, сзади можно стоять в стороне и чистить, чтобы он видел. У них большое поле зрения. Они не видят только ровно перед собой, между глаз, и где хвост.
– Как его зовут?
– Его зовут Бархан. По-домашнему – Бари. Ему 17.
– Сколько вообще лошади живут?

«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?-10

Евгения Корсакова:
Примерно лет 30. Это все очень сильно зависит от содержания, от ухода за лошадьми.
– А что делать после того, как вычесали?
– У него еще есть челочка, грива и хвост.

«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?-13

Евгения Корсакова:
Это у лошади копыта. Эта часть, которая буквой V, называется стрелка. Здесь много нервных окончаний, здесь идет приток кровообращения, и когда лошадь наступает на землю, оно улучшается. То есть, когда лошадь перестает двигаться, у нее нарушается кровообращение, ей становится плохо – замедляются процессы, останавливается пищеварение.

– А для чего лошадей подковывают?

«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?-16

Евгения Корсакова:
Подковы бывают разные. У лошадей бывают болезни копыт. И иногда это показание ветеринара. Часто встречается, когда лошадь работает на твердом грунте, то есть она постоянно контактирует с асфальтом, много часов в день. Это защищает ее копыта от стирания. Копыта так же, как и ногти у человека. У нас есть часть, которую мы обстригаем, у них тоже есть такая часть. И есть живая. И если лошадь будет ходить по асфальту, то копыта сотрутся до живого, и они не смогут больше наступать.

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# Туризм # общество # Евгения Корсакова # Фотофакт

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