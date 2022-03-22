«Копыта, как и ногти у человека». Как правильно ухаживать за лошадьми?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Смолевичи, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Верховая езда, а также уход за лошадьми являются не только активным видом отдыха, но и прекрасной терапией от стресса. На территории Минской области находится более 15 конюшен.

– Обожаю лошадей и катаюсь на них с 10 лет. Решила Сергея приобщить к этому прекрасному виду спорта.

– Да, давно я хотел покататься на лошадях. И наконец меня Диана вывезла.

– Когда-то надо начинать.

Евгения Корсакова, заведующая конюшней:

Но прежде чем покататься, давайте сначала лошадку почистим и поседлаем. У нас есть две щетки: одной мы расчесываем, другой сметаем пыль с лошадки. – Сзади лучше не подходить?

Евгения Корсакова:

Да, сзади можно стоять в стороне и чистить, чтобы он видел. У них большое поле зрения. Они не видят только ровно перед собой, между глаз, и где хвост.

– Как его зовут?

– Его зовут Бархан. По-домашнему – Бари. Ему 17.

– Сколько вообще лошади живут?

Евгения Корсакова:

Примерно лет 30. Это все очень сильно зависит от содержания, от ухода за лошадьми.

– А что делать после того, как вычесали?

– У него еще есть челочка, грива и хвост.