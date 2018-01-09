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Копыльский Страдивари: мастер по изготовлению музыкальных инструментов рассказывает о своем ремесле

09 января 2018 16:45
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Новости Беларуси. Уникальный мастер по изготовлению музыкальных инструментов живет в деревни Аношки Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Копыльский Страдивари: мастер по изготовлению музыкальных инструментов рассказывает о своем ремесле-1

Не иначе, как «белорусский Страдивари» – так называют Александра Байрашевского. Ремеслу он нигде не учился. Оборудовал мастерскую дома и творит.

Уже 60 скрипок на счету мастера. А еще – виолончели, балалайки, цимбалы Кроме того, Александр ремонтирует старые инструменты. восстанавливает гармоники.

Над инструментами творец работает в домашней мастерской.

# общество # Профессии # Фотофакт

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