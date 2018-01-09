Копыльский Страдивари: мастер по изготовлению музыкальных инструментов рассказывает о своем ремесле

Новости Беларуси. Уникальный мастер по изготовлению музыкальных инструментов живет в деревни Аношки Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный мастер по изготовлению музыкальных инструментов живет в деревни Аношки Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Не иначе, как «белорусский Страдивари» – так называют Александра Байрашевского. Ремеслу он нигде не учился. Оборудовал мастерскую дома и творит.
Уже 60 скрипок на счету мастера. А еще – виолончели, балалайки, цимбалы Кроме того, Александр ремонтирует старые инструменты. восстанавливает гармоники.
Над инструментами творец работает в домашней мастерской.