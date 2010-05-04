Копия Туринской плащаницы в Беларуси! Сейчас она выставлена в костеле Святых Симона и Елены в Минске

В этот день весь христианский мир отмечает праздник Туринской плащаницы.

Реликвию не случайно называют «пятым Евангелием».

На ткани, словно на фотографии, удивительным образом отпечатались лик и тело Иисуса Христа. Саван был соткан более двух тысяч лет назад. Последние научные исследования в Оксфорде подтвердили его подлинность.

До конца недели поклониться ей смогут все желающие. А в субботу святыня отправится в путешествие по Беларуси.

Галина Ивуть, экскурсовод костела Святых Симона и Елены:

На плашчаніцы можна ўбачыць адбітакчалавека на саване. Мы, хрысціяне, верым, што гэта адбітакcамога Езуса Хрыста. Шмат пытанняў нясе плашчаніца. Але на ўсе тайны плашчаніцы можа адказаць наша вера.