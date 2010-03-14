Копии работ знаменитого колумбийского скульптора использовали для перевозки кокаина

Копии работ знаменитого колумбийского скульптора Фернандо Ботеро пытались использовать для переправки груза кокаина в Испанию.

Наркотик был замешан в глину, использованную для изготовления трех копий работ Ботеро. Статуи, сообщила колумбийская полиция, содержали в общей сложности 16 килограммов чистого кокаина. Скульптуры с наркотиком были найдены на складе в Боготе, откуда их должны были отправить в Мадрид, сообщает BBC News со ссылкой на представителей полиции Колумбии.

Как правило, отмечает BBC News, Ботеро предпочитает крупные скульптурные формы. Какого размера были копии его работ, в которых спрятали груз кокаина, колумбийская полиция не уточнила.

Фернандо Ботеро, родившийся в 1932 году, считается самым известным из ныне живущих колумбийских художников. Скульптурные работы Ботеро – гипертрофированно-пышные фигуры людей и животных – украшают улицы многих городов мира, в том числе Парижа, Лиссабона, Токио и Сингапура, а также выставляются в крупнейших музеях современного искусства.