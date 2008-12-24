Координацию борьбы с алкоголизмом в Беларуси возьмут под личный контроль районные прокуроры

Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Здесь рассматривали выполнение Государственной программы по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма.В частности, не выполняются требования по сокращению объемов производства крепленых плодовых вин. Вместо планируемых 10% они уменьшились лишь на пять. Не сокращается и количество преступлений, совершенных под воздействием "горячительного". Так, в этом году по этой причине погибли 2 тысячи 700 человек. Большинство — трудоспособного возраста.