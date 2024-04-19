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Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске

19 апреля 2024 08:22
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Белорусские оперативные службы показали высокий уровень слаженности действий при реагировании на чрезвычайные ситуации. Минувшей ночью в Минске провели контртеррористические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе тренировки отрабатывался сценарий, приближенный к трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске-1

Тактика и техника освобождения людей, обеспечение их безопасности – главные задачи учебной тренировки. Участники отработали несколько условных эпизодов возможных ЧП, в том числе реагирование на сообщение о бесхозной сумке с предметом, похожим на взрывное устройство, а также действия личного состава при появлении в ТЦ стрелков с автоматическим оружием. Сотрудники блокировали опасную зону, организовали оперативную эвакуацию граждан, обезвредили и задержали преступников. В учениях задействовались представители различных служб и подразделений МВД, а также медики и сотрудники МЧС.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Нами были проанализированы события, которые произошли в Подмосковье, и сегодня выработаны дополнительные меры безопасности. Постарались сделать таким образом, чтобы не ограничивать передвижение наших граждан, но ситуацию полностью контролировать. Хочу сразу обратиться к жителям Республики Беларусь, гостям нашей страны, чтобы они не переживали. Мы принимаем все меры, чтобы безопасность была обеспечена.

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске-4

В ближайшее время по инициативе МВД на крупные ТЦ будут введены специальные паспорта безопасности. Документы будут переданы всем экстренным службам.

# Национальная безопасность # общество # Иван Кубраков

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