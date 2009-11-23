Контрольные органы Беларуси и Китая укрепляют двустороннее сотрудничество

Об этом заявил председатель Комитета госконтроля нашей страны Зенон Ломать на встрече со специнспектором Министерства контроля Китая Чжан И.

Коллеги из КНР уже трижды посещали Беларусь с 1996 года. В 2005 году подписан меморандум о сотрудничестве.

Сегодня контрольные ведомства обменялись опытом противодействия коррупции. За 10 месяцев текущего года в Беларуси органами Комитета госконтроля возбуждено 196 уголовных дел этой направленности. Активно идет работа с населением. Так, в нынешнем году принято около 10 тысяч граждан, а также более 12 тысяч их письменных обращений в Комитет. Проведены по две прямые линии в каждой из шести областей и в городе Минске. Китайские коллеги намерены позаимствовать опыт белорусов.