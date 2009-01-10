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Контроль за выполнением программы возрождения белорусской деревни будет усилен

10 января 2009 16:51
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Также в республике ни в коем случае не будет свёрнута программа развития малых и средних городов.

Это особо подчеркнул Президент страны Александр Лукашенко накануне в Минске. С учётом того, что 2009-й объявлен Годом родной земли, на первый план выходит благоустройство городов, деревень, дорог и прилегающих земель.

Президент Беларуси: "Эту программу мы будем финансировать по всем направлениям. Но учите, что контроль за реализацией документа будет усилен: мы будем контролировать, насколько эффективно вложен каждый рубль. Наведите порядок с расходованием средств, обеспечьте нормальное строительство агрогородков и всей необходимой инфраструктуры. Все возведенные дома должны быть заселены. И очень важно не отрывать строительство агрогородков от производственных объектов".

# общество # общество

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