Контроль за выполнением программы возрождения белорусской деревни будет усилен

Также в республике ни в коем случае не будет свёрнута программа развития малых и средних городов.

Это особо подчеркнул Президент страны Александр Лукашенко накануне в Минске. С учётом того, что 2009-й объявлен Годом родной земли, на первый план выходит благоустройство городов, деревень, дорог и прилегающих земель.

Президент Беларуси: "Эту программу мы будем финансировать по всем направлениям. Но учите, что контроль за реализацией документа будет усилен: мы будем контролировать, насколько эффективно вложен каждый рубль. Наведите порядок с расходованием средств, обеспечьте нормальное строительство агрогородков и всей необходимой инфраструктуры. Все возведенные дома должны быть заселены. И очень важно не отрывать строительство агрогородков от производственных объектов".

