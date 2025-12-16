Контроль за грузовыми автомобилями! ГАИ Минска проводит профилактическое мероприятие

Повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийности с участием грузовиков. В эти дни на дорогах Минска можно будет увидеть усиленные патрули Госавтоинспекции, особенно в местах концентрации большегрузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В промышленных зонах, логистических центрах, на подъездах к строительным площадкам и крупным торговым объектам инспекторы будут тщательно проверять документы на транспортные средства и грузы, соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также наличие необходимых разрешений на перевозку крупногабаритных и опасных предметов.

Олег Корогвич, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В рамках акции сотрудники столичной Госавтоинспекции контролируют соблюдение водителями грузовых автомобилей требования правил дорожного движения, а также требования иных законодательных актов. Внимание сотрудников также обращено на техническое состояние такого транспорта и физическое состояние водителей.

Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и лица ответственности за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.