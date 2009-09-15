Контроль под контролем: совершенствование надзорной деятельности

Его обсудят сегодня Правительство Беларуси, представители Администрации Президента и Госконтроля.

Изменения грядут существенные, и подходы будут принципиально новые. Во-первых, учтен опыт, собранный рабочей группой, а также рекомендации Международной финансовой корпорации. С другой стороны определен список организаций, у которых есть полномочия проводить проверку. К тому же, в проекте – существенное уменьшение контрольной нагрузки на все предприятия и организации.

Самым же значительным изменением станет открытость процесса. Проверки будут проводиться по группам риска. Чем он выше, тем больше внимания со стороны органов госконтроля.

В целом проект направлен на повышение имиджа и деловой репутации государства. В правительстве надеются, что это придаст бизнесу дополнительный толчок и привлечет инвестиции в экономику страны.