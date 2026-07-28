Промышленность, животноводство и МТК – Крутой оценил итоги работы Могилевской области за 2026-й

Болевые точки в промышленности Могилевской области разбирали в регионе. Вместо традиционного формата подведения итогов работы за январь-июнь 2026 года в исполкоме совещание прошло с участием главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крутой заявил о подготовке наднациональных решений для поддержки шинных компаний

Андрей Сойко, генеральный директор ОАО «Белшина»:

С июня месяца наращиваем объем производства. По третьему кварталу у нас хорошие будут темпы – порядка 120 %. Здесь мы говорили о том, что необходима предприятию поддержка определенная в части тарифов на энергоресурсы. Мы говорили о том, что предприятию надо определенная поддержка в части пополнения оборотных средств по кредитованию закупки сырья, оплаты услуг и прочих видов закупаемых товаров. Что касается развития других отраслей экономики Могилевской области, то инвестиции выросли на 113 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – это лучший результат в стране.

В плюсе – сферы транспорта, торговли, общепита и энергосистем, а также сельское хозяйство. Отдельное внимание – развитию животноводства и строительству молочно-товарных комплексов. В Бобруйском районе сравнили три объекта, которые возводятся по разным технологиям: с применением легких стальных конструкций, железобетонных, а также с полным технологическим циклом (от стойла до молочного блока). Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Закрепляемость полная людей. Те же люди, которые работали на старых привязных фермах. Была большая социальная напряженность, все-таки это были уже условия труда не совсем благоприятные. И те же люди пришли на современный комплекс, и показывают такие высокие результаты, лишний раз подтверждая слова нашего Президента, что все люди хотят работать, а наша задача – сделать достойные условия труда. На примере одного из хозяйств речь шла о качестве возводимых МТК. Так, при соблюдении технологии удалось увеличить надои более чем в два раза.