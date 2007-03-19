Контракт решит спор

В республике подписан новый документ, регламентирующий вопросы контрактной формы найма на работу.

"План мероприятий по обеспечению законности и справедливости в вопросах заключения и исполнения контрактов" должен урегулировать некоторые спорные моменты между работодателями и наемными рабочими. Перевод на контрактную систему предусматривает дополнительные дни к отпуску и увеличение оплаты труда - до 50%. Однако на многих предприятиях бюджетной сферы эти требования не соблюдаются. Кроме того, если работник зарекомендовал себя хорошо, то контракт можно продлить сразу на три или же на пять лет.

Чтобы выявить нарушения при контрактной системе найма на работу профсоюзные объединения республики планируют провести мониторинг.

В случае обнаружения несоответствия с законодательством, работодатели понесут наказания. Кроме того, предусматривается повышение квалификации работников кадровых служб в вопросах контрактного найма на работу.