Контракт может быть продлен не только на год, но и на месяц

Продление контракта с согласия работника возможно на любой срок. Даже на срок менее одного года.

Согласно пункту 1 Декрета Президента Республики Беларусь “О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины” от 26 июля 1999 года № 29 нанимателям предоставлено право заключать с работниками контракты, срок действия которых должен составлять не менее одного года и не более пяти лет. В то же время это правило обязательно только при заключении контракта.



Следует помнить, что на меньший срок контракт продлевается только с письменного согласия работника, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Если же общий срок контракта с учетом продления уже составляет пять лет или чуть менее пяти лет, сторонам целесообразно заключить новый контракт на срок не менее одного года, пишет «НГ».