Контрабандная косметика не попала в Беларусь

В Оршанском районе Витебской области на границе с Россией сотрудники департамента охраны МВД задержали автомобиль, в котором граждане нашей страны пытались незаконно провезти партию парфюмерии, на сумму 32 миллиона рублей. Днем ранее так же была пресечена попытка ввоза в Беларусь безакцизной косметической продукции на сумму 42 миллиона. В обоих случаях контрабанду нарушители провозили в тайниках под обшивкой авто и в двойном дне. Сейчас весь товар изъят, проходит экспертизу.