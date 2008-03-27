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Контрабандная косметика не попала в Беларусь

27 марта 2008 14:42
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В Оршанском районе Витебской области на границе с Россией сотрудники департамента охраны МВД задержали автомобиль, в котором граждане нашей страны пытались незаконно провезти партию парфюмерии, на сумму 32 миллиона рублей. Днем ранее так же была пресечена попытка ввоза в Беларусь безакцизной косметической продукции на сумму 42 миллиона. В обоих случаях контрабанду нарушители провозили в тайниках под обшивкой авто и в двойном дне. Сейчас весь товар изъят, проходит экспертизу.
# общество

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