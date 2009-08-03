Контрабанда сигарет на Br91 тыс. может стоить автомобиля за Br12 млн.

Гражданин Беларуси за нелегальное перемещение через границу 90 пачек сигарет может лишиться автомобиля.

В пункте пропуска «Брузги» при оформлении на выезд по зеленому каналу автомобиля «Ситроен» служебная собака обнаружила скрытые от таможни сигареты. В заднем бампере и под обшивкой капота машины гражданин Беларуси спрятал 90 пачек сигарет.

Примечательно, что стоимость сигарет составляет Br91 тыс., в то время как автомобиль, на который вместе с товаром наложен арест, стоит Br12 млн. Не исключено, что за незаконное перемещение товара в тайнике владелец автомобиля может лишиться своего транспортного средства.

В похожей ситуации оказался и водитель микроавтобуса «Пежо». Он оборудовал в своей машине двойное дно из фанеры и через пункт пропуска «Новая Рудня» пытался ввезти в Беларусь 20 сотовых телефонов «Нокиа». Телефонные аппараты и машина контрабандиста также ожидают решения суда, сообщает БЕЛТА.