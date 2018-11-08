Консультация юриста: как жене и мужу в разводе поделить квартиру, полученную по наследству?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.
Алина, г. Минск:
В браке прописала мужа в квартиру, которая перешла мне по наследству от родителей.
При разводе муж хочет отсудить половину моей квартиры, как быть?
Ведь изначально она принадлежала только мне.
Дарина Гулюта, юрист:
Имущество супругов, приобретенное до вступления в брак, а также в браке, полученное в дар, либо в порядке наследования, является собственностью каждого из них.