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Консультация юриста: как жене и мужу в разводе поделить квартиру, полученную по наследству?

08 ноября 2018 09:34
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Алина, г. Минск:
В браке прописала мужа в квартиру, которая перешла мне по наследству от родителей.

При разводе муж хочет отсудить половину моей квартиры, как быть?

Ведь изначально она принадлежала только мне.

Дарина Гулюта, юрист:
Имущество супругов, приобретенное до вступления в брак, а также в браке, полученное в дар, либо в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

# Консультация юриста # общество # Дарина Гулюта

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