Конституционный Суд Республики Беларусь: Страна продолжает развиваться как демократическое социальное правовое государство

Это отмечено в ежегодном Послании Конституционного Суда Президенту и Парламенту о состоянии конституционной законности в Беларуси в 2011 году.



Документ приняли сегодня. В ближайшие дни его опубликуют в республиканских СМИ.



За прошедший год Конституционным судом рассмотрено 109 законов, принятых Палатой представителей Национального собрания и одобренных Советом Республики перед подписанием Президентом. Все признаны соответствующими Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Конституционный Суд отметил, что требования, положения Конституции соблюдаются, вырабатывается необходимый правовой механизм для реализации прав и свобод наших граждан, реальной гарантии их защиты. Вместе с тем, мы обращаем внимание законодателей правоприменителя на безусловное соблюдение принципа верховенства права, который в конечном итоге является юридической мерой состояния законности, равенства и справедливости.