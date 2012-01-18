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Конституционный Суд Республики Беларусь: Страна продолжает развиваться как демократическое социальное правовое государство

18 января 2012 11:42
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Это отмечено в ежегодном Послании Конституционного Суда Президенту и Парламенту о состоянии конституционной законности в Беларуси в 2011 году.

Документ приняли сегодня. В ближайшие дни его опубликуют в республиканских СМИ.

За прошедший год Конституционным судом рассмотрено 109 законов, принятых Палатой представителей Национального собрания и одобренных Советом Республики перед подписанием Президентом. Все признаны соответствующими Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:
Конституционный Суд отметил, что требования, положения Конституции соблюдаются, вырабатывается необходимый правовой механизм для реализации прав и свобод наших граждан, реальной гарантии их защиты. Вместе с тем, мы обращаем внимание законодателей правоприменителя на безусловное соблюдение принципа верховенства права, который в конечном итоге является юридической мерой состояния законности, равенства и справедливости.

# общество # Белоруссия

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