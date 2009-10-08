Конституционный суд Италии лишил неприкосновенности Сильвио Берлускони

Теперь Берлускони может быть подвергнут уголовному преследованию, чего ему неоднократно удавалось избежать ранее.

Так называемый закон Альфано, обеспечивающий неприкосновенность итальянского премьера, был принят в 2008 году, вскоре после того, как Берлускони возглавил правительство по результатам парламентских выборов. Теперь он признан не соответствующим конституции; судьи постановили, что закон противоречит принципам равенства всех граждан страны перед правосудием.

Наблюдатели из Италии ранее отмечали, что, если с Берлускони снимут неприкосновенность, производство как минимум по двум делам против него может быть продолжено. Речь, в частности, идет о даче взятки британскому юристу Дэвиду Миллзу: Берлускони якобы дал юристу взятку в размере 600 тысяч долларов в обмен на определенные показания в суде, пишет Lenta.ru.

Также благодаря принятию закона о неприкосновенности было прекращено расследование дел об уходе от уплаты налогов и составлении ложных отчетов в медиаконцерне Берлускони Mediaset, а также о попытке подкупить оппозиционных сенаторов. Под действие закона Альфано попадали также президент Италии и спикеры двух палат парламента.