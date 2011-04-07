Прямой эфир

Конституционный суд Беларуси: Закон о Карте поляка не соответствует ряду положений международного права

07 апреля 2011 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такое решение огласил сегодня Конституционный суд Беларуси.

Рассмотрение этого вопроса было инициировано и направлено в высшую судебную инстанцию Парламентом Беларуси. Единогласно принято решение о том, что закон «О карте поляка» не соответствуют общепризнанным принципам невмешательства во внутренние дела суверенного государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Сергеева, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:
Мы посчитали сделать возможным вывод о том, что установления в законе Республики Польша о привилегии в области трудоустройства и визового режима, отличающиеся от положений, имеющихся в наших двухсторонних соглашениях, и установление этих привилегий в одностороннем порядке без учета мнения Республики Беларусь, не согласуются с общепризнанным принципом соблюдения добросовестного соблюдения международных обязательств.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 апреля 2011 12:38

Опрос. Где минчане любят гулять?

07 апреля 2011 12:00

Велосипед в Германии сделают общественным транспортом и будут продавать на него билеты

07 апреля 2011 08:20

Православные верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы