Конституционный суд Беларуси: Закон о Карте поляка не соответствует ряду положений международного права

Такое решение огласил сегодня Конституционный суд Беларуси.

Рассмотрение этого вопроса было инициировано и направлено в высшую судебную инстанцию Парламентом Беларуси. Единогласно принято решение о том, что закон «О карте поляка» не соответствуют общепризнанным принципам невмешательства во внутренние дела суверенного государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Сергеева, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

Мы посчитали сделать возможным вывод о том, что установления в законе Республики Польша о привилегии в области трудоустройства и визового режима, отличающиеся от положений, имеющихся в наших двухсторонних соглашениях, и установление этих привилегий в одностороннем порядке без учета мнения Республики Беларусь, не согласуются с общепризнанным принципом соблюдения добросовестного соблюдения международных обязательств.