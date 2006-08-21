Конопля и мак в огороде к добру не приведут

1800 фактов незаконных посевов мака и конопли общей площадью 34 кв. километров. Таковы итоги спецоперации "Мак", проведенной сотрудниками милиции Комитета госбезопасности и Госкомитета погранвойск. В результате уничтожено более 9,5 тонны наркосодержащих растений. Кроме того, сотрудники милиции провели 37 тысяч профилактических бесед с владельцами земельных участков, которым рассказывали, что "за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений с целью сбыта или изготовления наркотических средств в Беларуси предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет".