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Конопля и мак в огороде к добру не приведут

21 августа 2006 13:17
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1800 фактов незаконных посевов мака и конопли общей площадью 34 кв. километров. Таковы итоги спецоперации "Мак", проведенной сотрудниками милиции Комитета госбезопасности и Госкомитета погранвойск. В результате уничтожено более 9,5 тонны наркосодержащих растений. Кроме того, сотрудники милиции провели 37 тысяч профилактических бесед с владельцами земельных участков, которым рассказывали, что "за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений с целью сбыта или изготовления наркотических средств в Беларуси предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет".
# общество

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