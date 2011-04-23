Конкурсы-смотры дворов в Минске: какие есть номинации?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГПО «Минское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское жилищное хозяйство»:

Мы ежегодно проводим смотры-конкурсы дворовых территорий. Основные номинации следующие: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучший балкон или лоджия», «Дом образцового содержания в частном секторе».

К участию в конкурсе-смотре мы приглашаем товарищества собственников и жителей секторов индивидуальной жилой застройки. Они достаточно активно принимают участие в конкурсе.

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