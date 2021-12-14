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Конкурсы, лекции и фильмы. МЧС проводит акцию «Безопасный Новый год»

14 декабря 2021 08:36
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Новости Беларуси. Профилактическая акция МЧС «Безопасный Новый год» начинается 14 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели напомнят о правилах использования пиротехники, причем в несколько этапов.  

Конкурсы, лекции и фильмы. МЧС проводит акцию «Безопасный Новый год»-1

Конкурсы, развлекательные программы, лекции, демонстрация фильмов и роликов пройдут в различных аудиториях. Первым делом сотрудники МЧС встретятся с лицами преклонного возраста в территориальных центрах социального обслуживания населения, домах ветеранов и инвалидов, а также санаториях, чтобы напомнить им правила безопасности.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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