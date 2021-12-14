Конкурсы, лекции и фильмы. МЧС проводит акцию «Безопасный Новый год»

Новости Беларуси. Профилактическая акция МЧС «Безопасный Новый год» начинается 14 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели напомнят о правилах использования пиротехники, причем в несколько этапов.

Конкурсы, развлекательные программы, лекции, демонстрация фильмов и роликов пройдут в различных аудиториях. Первым делом сотрудники МЧС встретятся с лицами преклонного возраста в территориальных центрах социального обслуживания населения, домах ветеранов и инвалидов, а также санаториях, чтобы напомнить им правила безопасности.