Конкурсы красоты: жемчужина Черного моря живет в Беларуси

Марина Лепеша из Беларуси стала Первой вице-мисс XIII международного конкурса красоты «Жемчужина Черного моря-2009», который проходил в Севастополе.

Кроме белорусской красавицы на подиум конкурса в Севастополе вышли 15 участниц. Девушки представляли Украину, Беларусь, Россию и Молдову. Финалистками конкурса стали семь красавиц, между которыми и развернулась основная борьба за корону победительницы.

«Жемчужиной Черного моря-2009» стала семнадцатилетняя Ярослава Куряча из Винницы. Минчанка Марина Лепеша, финалистка конкурса «Мисс Беларусь-2008», удостоена титула Первой вице-мисс конкурса, а вице-мисс названа Вероника Романюк из Луцка, сообщает БЕЛТА.