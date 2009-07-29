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Конкурсы красоты: жемчужина Черного моря живет в Беларуси

29 июля 2009 10:03
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Марина Лепеша из Беларуси стала Первой вице-мисс XIII международного конкурса красоты «Жемчужина Черного моря-2009», который проходил в Севастополе.

Кроме белорусской красавицы на подиум конкурса в Севастополе вышли 15 участниц. Девушки представляли Украину, Беларусь, Россию и Молдову. Финалистками конкурса стали семь красавиц, между которыми и развернулась основная борьба за корону победительницы.

«Жемчужиной Черного моря-2009» стала семнадцатилетняя Ярослава Куряча из Винницы. Минчанка Марина Лепеша, финалистка конкурса «Мисс Беларусь-2008», удостоена титула Первой вице-мисс конкурса, а вице-мисс названа Вероника Романюк из Луцка, сообщает БЕЛТА.

# общество

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