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Конкурс жестовой песни проходит на этих выходных в Гомеле

26 октября 2008 14:14
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Собрались в городе над Сожем артисты с нарушением слуха со всей страны. Своим творчеством поделились со зрителем более 200 участников из 9 городов. Музыка живёт внутри каждого из нас. У каждого она своя. Люди, волей судьбы не способные выразить чувства голосом, свою музыку несут на кончиках пальцев, в пластике тела.

Гомель в этом году впервые собрал лучших исполнителей страны. На сцене вместе с артистами, делающими первые творческие шаги, корифеи сцены. Именно они начинали развивать жанр в середине прошлого века.

В студиях жестовой песни по всей стране свой храм нашли сотни членов Белорусского общества глухих. И сегодня специалисты с уверенностью говорят о высоком исполнительском искусстве. Правда, чтобы понять чувства специалистом быть не обязательно.

Фестиваль в Гомеле стал республиканским отборочным туром для международного форума. Его проведение намечено на 2009-ый год. Мелодию своих рук в Беларусь привезут артисты из России, Украины, Шотландии.
# общество

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