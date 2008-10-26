Конкурс жестовой песни проходит на этих выходных в Гомеле

Собрались в городе над Сожем артисты с нарушением слуха со всей страны. Своим творчеством поделились со зрителем более 200 участников из 9 городов. Музыка живёт внутри каждого из нас. У каждого она своя. Люди, волей судьбы не способные выразить чувства голосом, свою музыку несут на кончиках пальцев, в пластике тела.



Гомель в этом году впервые собрал лучших исполнителей страны. На сцене вместе с артистами, делающими первые творческие шаги, корифеи сцены. Именно они начинали развивать жанр в середине прошлого века.



В студиях жестовой песни по всей стране свой храм нашли сотни членов Белорусского общества глухих. И сегодня специалисты с уверенностью говорят о высоком исполнительском искусстве. Правда, чтобы понять чувства специалистом быть не обязательно.



Фестиваль в Гомеле стал республиканским отборочным туром для международного форума. Его проведение намечено на 2009-ый год. Мелодию своих рук в Беларусь привезут артисты из России, Украины, Шотландии.