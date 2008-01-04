Конкурс юных талантов

В Беларуси начался третий этап олимпиады по общеобразовательным предметам. Нынешний тур - Минский городской и областной. Более полутора тысяч школьников, учащихся ПТУ и ССУЗов продемонстрируют свои знания по 16-ти учебным дисциплинам. В частности, по математике, физике, химии, биологии и иностранным языкам.



Победителей наградят не только дипломами и призами, но и льготами при поступлении в ВУЗы. Они же получат право на участие в республиканской олимпиаде, которая пройдет во время весенних каникул.