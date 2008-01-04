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Конкурс юных талантов

04 января 2008 09:02
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В Беларуси начался третий этап олимпиады по общеобразовательным предметам. Нынешний тур - Минский городской и областной. Более полутора тысяч школьников, учащихся ПТУ и ССУЗов продемонстрируют свои знания по 16-ти учебным дисциплинам. В частности, по математике, физике, химии, биологии и иностранным языкам.

Победителей наградят не только дипломами и призами, но и льготами при поступлении в ВУЗы. Они же получат право на участие в республиканской олимпиаде, которая пройдет во время весенних каникул.
# общество

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